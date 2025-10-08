Box-office : « Boss » en tête pendant Chuseok

Photo : YONHAP News

Le film « Boss » a dominé le box-office sud-coréen tout au long des vacances de Chuseok. Selon les données du système intégré de billetterie des cinémas, le long-métrage de Ra Hee-chan a enregistré un cumul de 174 000 entrés jusqu'à hier, conservant la tête depuis sa sortie le 3 octobre.Porté par Jo Woo-jin, Jeong Kyeong-ho, Lee Kyu-hyung et Park Ji-hwan, il raconte l’histoire de membres d’un gang qui refusent de devenir chef. Cette comédie d’action a conquis les salles avec un humour accessible à toute la famille. Un succès qui devrait se poursuivre ce week-end.« No Other Choice » ou « Aucun autre choix » en français, deuxième pendant la fête de la pleine lune et des moissons, a cédé sa position au long-métrage d’animation japonais « Chainsaw Man – Le Film : L'arc de Reze ». Le film de Park Chan-wook compte toutefois plus de 2,4 millions de spectateurs.Le blockbuster « Tron : Ares », signé Joachim Ronning, arrive en quatrième position, suivi par « Une bataille après l'autre » avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn dans les rôles principaux.Concernant les préventes, « Chainsaw Man – Le Film : L'arc de Reze » s’est hissé en tête du classement ce matin avec 32,8 %. Viennent ensuite « Boss » et « Aucun autre choix ».