Les étudiants en médecine boudent le service militaire en tant que médecin

Photo : YONHAP News

Environ 3 000 étudiants en médecine ont choisi, cette année, de s'enrôler dans l'armée avant la fin de leurs études au lieu de servir en tant que médecin militaire, l'option majoritairement préférée jusqu'ici.Selon les données fournies par l'Administration des effectifs militaires à Whang Hee, député du Minjoo, ils étaient 150 en 2020 à le faire et 200 entre 2020 et 2023. Quand la crise médicale a commencé en 2024, en raison de l'augmentation du numerus clausus en écoles de médecine, 1 363 étudiants avaient décidés de remplir leurs obligations militaires. Cette année, ils sont 2 838.Un chiffre en augmentation qui s'explique par l'amélioration des conditions des services dans l'armée en général et par la réduction de leur durée, entre 18 et 21 mois. Par conséquent, les étudiants ne le font plus en tant que médecin militaire, dont la durée est de 37 ou 38 mois.Actuellement, 2 442 médecins militaires, pour 2 475 places, sont enrôlés. Mais l'élu de la formation au pouvoir a indiqué que si le phénomène se poursuit, le taux de recrutement de ce personnel pourrait fortement baisser vers 2029. Il a demandé au gouvernement d'établir des mesures proactives liées pour éviter un manque de médecins dans l'armée ou la santé publique.