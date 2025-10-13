Anniversaire du Parti des travailleurs : Pyongyang dévoile le Hwasong-20

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) « Hwasong-20 » lors du défilé militaire organisé vendredi à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.Une présence attendue étant donné qu'un tir d'essai avait été révélé le mois dernier. Avec une portée étendue ou un poids d'ogive augmenté, cet ICBM renforce la capacité de frappe du continent américain de Pyongyang.Selon la KCNA, d'autres armements ont été mis à l'honneur, tels qu'un missile hypersonique, un missile de croisière stratégique à longue portée, des drones et les nouveaux chars « Cheonma-20 ».Dans son discours, Kim Jong-un a souligné que son armée devrait poursuivre son évolution pour devenir invincible. Il a ajouté que la Corée du Nord devait s'opposer à l'injustice et aux puissances hégémoniques, mais n'a pas mentionné les Etats-Unis ni proféré des menaces à l'égard de la Corée du Sud.Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, Pyongyang aurait voulu profiter de l'événement, auquel les délégations de onze pays ont assisté, dont la Chine, la Russie et le Vietnam, pour élargir sa diplomatie aux pays de l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est (Asean) et renforcer sa position selon laquelle les sanctions à son encontre n'ont aucunement freiné son développement balistique et nucléaire.