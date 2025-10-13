L'activiste sud-coréenne détenue par Israël a été libérée

Photo : YONHAP News

La militante sud-coréenne, arrêtée le 8 octobre par les autorités israéliennes sur un navire d’aide humanitaire en route pour Gaza, a été libérée, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Nommée Kim Ah-hyun, elle a été expulsée vendredi avec d’autres activistes étrangers.Le ministère et l’association « Action urgente de la société civile sud-coréenne en solidarité avec la Palestine » ont indiqué que la jeune femme de 27 ans était arrivée à Istanbul à bord d’un avion spécial affrété par le gouvernement turc. La date de son retour en Corée du Sud n’est pas encore déterminée, compte tenu du temps de trouver un vol direct ou, à défaut, un itinéraire avec correspondance.Dès son arrestation, Séoul a œuvré pour obtenir rapidement sa libération et son rapatriement. Le lendemain de sa détention, un entretien a eu lieu sur place entre Kim Ah-hyun et le consul de l’ambassade sud-coréenne en Israël, qui a pu vérifier son état de santé et sa sécurité. L’assistance consulaire se poursuivra jusqu’à son retour en Corée du Sud.L’ambassade a par ailleurs précisé avoir tenté à plusieurs reprises de la contacter préalablement pour l’avertir des risques liés à un voyage dans la bande de Gaza.