Apec : des arbres brûlés transformés en mobilier haut de gamme

Photo : YONHAP News

Les arbres brulés lors des grands feux de forêt qui ont frappé le sud-est de la Corée du Sud en mars dernier trouveront une seconde vie. Ils seront utilisés dans la fabrication de meubles de qualité destinés au prochain sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), à Gyeongju.Koas, fabricant sud-coréen de mobilier de bureau, a annoncé dimanche qu’il équiperait les locaux du sommet avec 142 pièces de 17 modèles, créées à partir de ces arbres. Les meubles, dont des tables, des fauteuils et des canapés, seront installés dans les bureaux des dirigeants, les espaces d’attente ainsi que dans la salle réservée aux entretiens bilatéraux, au sein du centre de congrès Hwabaek.Dans le cadre de ce projet, Koas a collaboré avec le Service forestier coréen, l’Institut national des sciences forestières, la province de Gyeongsang du Nord, ainsi qu’avec l’entreprise Dongwha, spécialisée dans la transformation du bois.La société prévoit d’offrir, à la clôture de l’événement, les fauteuils utilisés par les dirigeants à leurs pays respectifs.