Le « Festival Corée-Japon 2025 à Séoul » a eu lieu au Coex

Photo : YONHAP News

Le « Festival Corée-Japon 2025 à Séoul », le plus grand festival d'échange culturel privé entre deux pays voisins, s'est tenu hier au centre de congrès et d'exhibition Coex. Organisé sous le thème « Ensemble vers un avenir meilleur », l’événement a célébré les 60 ans de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales et le 20e anniversaire de sa création du festival.A cette occasion, un concert a été donné conjointement par la chorale des garçons et des filles de l'arrondissement de Dongdaemun et celle des écoles japonaises à Séoul, et divers films de félicitations ont été projetés. Le joueur de gayageum, Im Do-kyeong, et celui de koto, Yoshiaki Okawa, ont également effectué une performance. Le gayageum est un instrument de musique traditionnel coréen de type cithare à douze cordes alors que le koto est japonais avec treize cordes.Des programmes d'expérience tels que la cérémonie du thé, l'art floral ainsi que la dégustation de saké étaient proposés aux visiteurs. Ces derniers pouvaient également déambuler parmi les stands de 17 collectivités locales sud-coréennes et nippones qui mettaient en avant leurs spécialités régionales et leurs produits touristiques.