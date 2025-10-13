Procès de Han Duck-soo : la justice autorise la diffusion d’images classées confidentielles

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a précisé aujourd’hui, au cours de la deuxième audience du procès de l'ancien Premier ministre, que l’examen d’images de vidéosurveillance classées confidentielles et provenant du bureau présidentiel ferait l’objet d’une diffusion dans la salle d’audience. Les enregistrements en question concernent la journée du 3 décembre, date de la déclaration de la loi martiale.Cette décision intervient alors que Han Duck Soo est poursuivi pour complicité dans l’insurrection menée par l’ex-président Yoon Suk Yeol, ainsi que pour d’autres chefs d’accusation.Selon l’équipe du procureur spécial chargée de l’affaire, le service de sécurité présidentielle avait répondu à une demande officielle. Elle estime que cette réponse pouvait être interprétée comme une autorisation de diffusion. Sur cette base, elle a demandé au tribunal d’autoriser la présentation de la preuve vidéo en audience.Les images montreraient l’ancien Premier ministre quittant la salle du Conseil des ministres avec plusieurs documents, notamment un projet de proclamation de la loi martiale et un brouillon d’adresse à la nation.