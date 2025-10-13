Donald Trump assure entretenir de bonnes relations avec Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré, hier, entretenir de bonnes relations avec Xi Jinping, assurant que les États-Unis « ne cherchent pas à nuire à la Chine ».Interrogé sur la possibilité d’imposer une surtaxe de 100 % sur les produits chinois à partir du 1er novembre, le président américain a confirmé cette option, tout en laissant ouverte la porte à d’éventuels ajustements. Sur son réseau social, il avait déjà écrit ne pas souhaiter de récession en Chine et vouloir aider Pékin.Cette déclaration est interprétée comme un geste d’apaisement dans un contexte de crainte d’une escalade du conflit commercial entre les deux pays. Toutefois, selon plusieurs analystes, le message du locataire de la Maison Blanche comporte également un avertissement : si la Chine maintient ses restrictions sur l’exportation des terres rares, les États-Unis pourraient prendre des mesures réciproques, accentuant la pression sur l’économie chinoise.