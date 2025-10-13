Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

International

Donald Trump assure entretenir de bonnes relations avec Xi Jinping

Write: 2025-10-13 13:10:37Update: 2025-10-13 13:20:31

Donald Trump assure entretenir de bonnes relations avec Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré, hier, entretenir de bonnes relations avec Xi Jinping, assurant que les États-Unis « ne cherchent pas à nuire à la Chine ».
 
Interrogé sur la possibilité d’imposer une surtaxe de 100 % sur les produits chinois à partir du 1er novembre, le président américain a confirmé cette option, tout en laissant ouverte la porte à d’éventuels ajustements. Sur son réseau social, il avait déjà écrit ne pas souhaiter de récession en Chine et vouloir aider Pékin. 
 
Cette déclaration est interprétée comme un geste d’apaisement dans un contexte de crainte d’une escalade du conflit commercial entre les deux pays. Toutefois, selon plusieurs analystes, le message du locataire de la Maison Blanche comporte également un avertissement : si la Chine maintient ses restrictions sur l’exportation des terres rares, les États-Unis pourraient prendre des mesures réciproques, accentuant la pression sur l’économie chinoise.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >