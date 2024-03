Hochrangige nordkoreanische Beamte sprechen in russischer Botschaft Beileid zum Moskauer Anschlag aus

Photo : YONHAP News

Hochrangige nordkoreanische Beamte haben in der russischen Botschaft in Pjöngjang einen Kondolenzbesuch abgestattet. Sie äußerten dort Beileid für die Opfer des Moskauer Anschlags.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete, besuchte eine Gruppe hochrangiger nordkoreanischer Beamter, darunter der Parteisekretär Jo Yong-won, die russische Botschaft.Die Beamten sprachen den Hinterbliebenen und Opfern ihr Beileid aus und erklärten, dass das nordkoreanische Volk seine Trauer mit dem russischen Volk teile.Zuvor hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am vergangenen Samstag ein Beileidsschreiben an den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin gesandt.Darin drückte Kim gegenüber der Regierung, dem Volk und den Hinterbliebenen sowie Opfern des Anschlags sein tiefstes Beileid aus.Am Freitagabend hatten Bewaffnete in einer Konzerthalle in der Stadt Krasnogorsk bei Moskau das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens 139 Menschen getötet und über 150 verletzt.