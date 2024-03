Südkoreanischer Fußballer Son Jun-ho aus chinesischer Haft entlassen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballer Son Jun-ho ist nach einer zehnmonatigen Inhaftierung in China freigelassen worden.Er kehrte am Montag nach Südkorea zurück, wie das Außenministerium in Seoul mitteilte.Das Ministerium habe mittlerweile über verschiedene Kanäle mit China kommuniziert und habe um die Kooperation für ein zügiges und faires Verfahren gebeten, hieß es.Der ehemalige Nationalspieler spielte für den Shandong Taishan F.C. in der Chinese Super League. Er wurde am 12. Mai letzten Jahres am Flughafen Shanghai-Hongqiao von den Sicherheitsbehörden wegen des Verdachts der Bestechlichkeit festgenommen.Gegen ihn wurde der Verdacht der Annahme von Bestechungsgeldern als nicht öffentlich Bediensteter erhoben. Dieser Vorwurf gilt für einen nicht im öffentlichen Dienst Beschäftigten, der im Zusammenhang mit seiner Arbeit von einer anderen Person Bestechungsgelder erhält.Wie verlautete, könne im Falle von Athleten ein solcher Vorwurf erhoben werden, wenn sie Geld oder Geschenke im Gegenzug für die Annahme illegaler Forderungen im Zusammenhang mit Spielen, darunter Spielmanipulation, erhalten.