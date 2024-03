Gedenkfeier für gefallene Besatzungsmitglieder der Korvette Cheonan

Photo : YONHAP News

Zum 14. Jahrestag des Untergangs der Korvette Cheonan hat eine Gedenkfeier für die damals gefallenen 46 Marinesoldaten stattgefunden.Bei der Zeremonie am Dienstag in Pyeongtaek waren etwa 200 Personen anwesend, darunter Hinterbliebene und Überlebende des Vorfalls.Marinechef Yang Yong-mo zollte in einer Trauerbotschaft seinen Respekt vor dem Einsatz und dem Opfer der 46 gefallenen Soldaten. Er richtete Worte des Trostes und des Respekts an die Hinterbliebenen und die damals an Bord befindlichen Soldaten.Fregattenkapitän Park Yeon-soo, der als Einsatzleiter an Bord der versenkten Korvette diente, ist derzeit Kapitän des neuen Kriegsschiffs Cheonan. Die Fregatte wurde Ende letzten Jahres bei der Zweiten Flotte der Marine eingesetzt.Park nahm an der Gedenkfeier für seine gefallenen Kameraden teil. Mit der Einstellung, mit allen Kameraden der Cheonan in die Schlacht zu ziehen, wolle er die Nördliche Grenzlinie (NLL) im Westmeer vollständig verteidigen, sagte er.Die südkoreanische Korvette Cheonan war am 26. März 2010 während eines Patrouilleneinsatzes nahe der Insel Baengnyeong im Westmeer durch einen überraschenden Torpedoangriff Nordkoreas untergegangen. Dabei kamen 46 der 104 Besatzungsmitglieder ums Leben, 58 wurden gerettet.