Südkoreas zweiter militärischer Aufklärungssatellit soll Anfang April gestartet werden

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will Anfang April seinen zweiten Aufklärungssatelliten starten.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Hy-kyu, sagte am Dienstag vor der Presse, dass mit dem zuständigen Raumfahrtunternehmen eine letzte Abstimmung für einen Start Anfang April vorgenommen werde.Der zweite Spionagesatellit des südkoreanischen Militärs soll Anfang April auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Florida mit der Trägerrakete Falcon 9 von SpaceX ins All gebracht werden.Unterdessen wurden Anzeichen für die Vorbereitung des Starts eines weiteren Spionagesatelliten durch Nordkorea beobachtet. Nordkorea hatte angekündigt, dieses Jahr drei weitere Aufklärungssatelliten zu starten.Lee Sung-Joon, Sprecher des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, sagte am Dienstag vor der Presse, die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA verfolgten und überwachten weiterhin in enger Kooperation Nordkoreas militärische Aktivitäten.Nordkorea hatte letztes Jahr seinen ersten militärischen Spionagesatelliten in eine Erdumlaufbahn gebracht. Der Satellit erfüllt jedoch laut Berichten die ihm zugedachte Funktion der Aufklärung nicht.