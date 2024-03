Verteidigungsminister Shin trifft Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Shin Won-sik hat am Dienstag Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, empfangen.Strack-Zimmermann besuchte als erste Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags das südkoreanische Verteidigungsministerium.Shin unterstrich bei dem Treffen die besonderen Beziehungen seines Landes zu Deutschland, das nach dem Koreakrieg einen medizinischen Unterstützungskorps nach Südkorea entsandt hatte.Deutschland hatte 1954 ein Rotkreuzkrankenhaus in Busan gegründet und medizinische Hilfsaktivitäten durchgeführt. Die südkoreanische Regierung hatte 2018 Deutschland als Land anerkannt, das medizinische Hilfe im Koreakrieg geleistet hatte. Das damals entsandte medizinische Personal von insgesamt 117 Personen wurde als Kriegsveteranen anerkannt.Beide Seiten stimmten darin überein, dass angesichts der turbulenten globalen Lage derzeit die Kooperation der internationalen Gemeinschaft von besonderer Bedeutung sei.Sie einigten sich, die Verteidigungszusammenarbeit auszubauen und über wichtige Sicherheitsangelegenheiten in einem engen Austausch zu bleiben.