Parlamentswahlen für knapp 150.000 Koreaner im Ausland beginnen heute

Photo : KBS News

Die Stimmabgabe für die im Ausland lebenden Koreaner für die 22. Parlamentswahlen hat am heutigen Mittwoch begonnen.In 220 Wahllokalen in 115 Staaten können Wahlberechtigte bis zum 1. April ihre Stimme abgeben. Mit Stand vom 11. März ließen sich insgesamt 147.989 Koreaner dafür registrieren.Wer im Ausland lebt und dort nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, kann auch am Wahltag, dem 10. April, in Südkorea an die Urne gehen. In diesem Fall ist aber eine vorherige Anmeldung bei der Wahlkommission erforderlich.