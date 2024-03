Nordkorea nach eigenen Angaben nicht an Dialog mit Südkorea interessiert

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach eigenen Angaben nicht an einem Dialog mit Südkorea interessiert.Das sagte der Diplomat Ju Yong-chol von der nordkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in Genf am Dienstag bei der dortigen Abrüstungskonferenz.Die Vertreter der USA, Frankreichs und Japans hatten dabei Nordkoreas Nuklearaktivitäten und Provokationen mit Raketen als Verstöße gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats kritisiert.Nordkoreas Vertreter wischte die Kritik beiseite. Sein Land lehne die Resolutionen entschieden ab. Für Nordkoreas Sicherheit seien hohe nukleare Kapazitäten notwendig, sein Land wolle die Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen, so Ju.Kim Il-hoon von der südkoreanischen UN-Vertretung in Genf entgegnete, dass die Resolutionen, anders als von Nordkorea häufig behauptet, nicht fabriziert seien. Sie seien laut UN-Charta für alle UN-Mitglieder rechtlich bindend.Nordkoreas blindes Streben nach Massenvernichtungswaffen mache das Land hinsichtlich seiner Sicherheit lediglich verwundbarer. Die Tür für Dialog und Diplomatie bleibe aber geöffnet, so der südkoreanische Diplomat.Daraufhin äußerte Nordkoreas Vertreter, dass kein Interesse an einem Dialog mit Südkorea bestehe. In dem Zusammenhang wurden erneut die gemeinsamen Manöver mit den USA kritisiert. Auch die Verlegung von strategischen Ressourcen der USA auf die koreanische Halbinsel prangerte der nordkoreanische Diplomat an.