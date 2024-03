Nordkoreanischer Parteifunktionär besucht Vietnam

Eine Delegation der nordkoreanischen Arbeiterpartei ist zu einem Besuch nach Vietnam gereist.Die Delegation der Arbeiterpartei unter Leitung von Kim Song-nam, Direktor der internationalen Abteilung, sei am Montag in Hanoi eingetroffen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Ein Treffen zwischen Kim und Le Hoai Trung, Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams und Leiter des Zentralkomitees für auswärtige Angelegenheiten, habe am Montag in Hanoi stattgefunden. Kim habe den Kurs und die Politik der Arbeiterpartei für den Kampf gegen die USA und die Feinde zur Sprache gebracht, hieß es.Von vietnamesischer Seite hieß es, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien ein gefestigtes Verhältnis, das auf der sozialistischen Ideologie beruhe. Man werde die traditionelle Freundschaft weiter entwickeln.Die nordkoreanische Parteidelegation war am 21. März zu Besuchen in China, Vietnam und Laos aufgebrochen.Unterdessen entsandte Nordkorea erneut eine Abordnung nach Russland. KCNA meldete, dass eine vom Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen Yun Jong-ho geleitete Wirtschaftsdelegation am Dienstag Pjöngjang verlassen habe. Beide Länder hatten zuletzt ihren Austausch intensiviert.