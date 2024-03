Neuer Chef der Ärztekammer kündigt harten Kampf gegen Regierung an

Photo : KBS News

Der neue Chef der Koreanischen Ärztekammer KMA hat einen harten Kampf gegen die Regierung angekündigt.Der Ärzteverband gab am Dienstag bekannt, dass Lim Hyun-taek, Chef des Koreanischen Verbandes der Kinderärzte, zum 42. Präsidenten des KMA gewählt worden sei. Seine Amtszeit beginnt am 1. Mai und beträgt drei Jahre.In der elektronischen Stichwahl am Montag und Dienstag gewann Lim 65,43 Prozent der 33.084 gültigen Stimmen.Es wird erwartet, dass die Organisation nach Lims Wahl ihren Protest gegen den Regierungsplan für zusätzliche Medizinstudienplätze noch einmal verschärfen wird.Nach der Stimmenauszählung sagte Lim vor der Presse, dass der Verband zu einem Generalstreik aufrufen werde, sollten Assistenzärzte sowie Medizinprofessoren, die aus Protest gekündigt haben bzw. kündigen wollen, durch das Vorgehen der Regierung Schaden nehmen. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, die Approbation dieser Mediziner ruhen zu lassen und sie zu verklagen.Zur Möglichkeit einer Beratung mit der Regierung hieß es, man wolle gegebenenfalls Möglichkeiten für einen Dialog schaffen. Als Voraussetzungen hierfür nannte er eine Entlassung von Gesundheitsminister Cho Kyoo-hong und Vizegesundheitsminister Park Min-soo sowie Entschuldigung von Präsident Yoon Suk Yeol.