Kia EV9 zum Weltauto des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Der Kia EV9 ist zum Weltauto des Jahres gekürt worden.Der EV9 erhielt bei den World Car Awards (WCA) 2024 die höchste Auszeichnung „World Car of the Year“. Die Preisverleihung fand am Mittwoch (Ortszeit) auf der Automobilmesse New York International Auto Show statt.Das Elektro-SUV wurde auch als Elektroauto des Jahres ausgezeichnet.Der Hyundai Ioniq 5 N setzte sich in der Kategorie „World Performance Car“ durch.Die Hyundai Motor Group gewann demnach dieses Jahr insgesamt drei Auszeichnungen bei den WCA.Die Gruppe hat innerhalb von fünf Jahren viermal die höchste Auszeichnung gewonnen, beginnend mit dem Kia Telluride im Jahr 2020. 2022 wurde der Ioniq 5, 2023 der Ioniq 6 prämiert.Die World Car Awards wurden 2004 ins Leben gerufen. Eine Jury aus 100 Automobiljournalisten aus 32 Ländern wählt in einer geheimen Abstimmung die Preisträger aus.Zum besten Luxuswagen dieses Jahres wurde der BMW 5er gekürt, während der Volvo EX30 die Auszeichnung für das Stadtauto (urban car) des Jahres gewann. Der Toyota Prius wurde Gewinner in der Kategorie „World Car Design of the Year“.