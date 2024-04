Südkoreas Halbleiterexporte steigen im März auf 21-Monats-Hoch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Halbleiterexporte sind im März auf den höchsten Stand seit 21 Monaten gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Montag legte das gesamte Exportvolumen Südkoreas im März gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent auf 56,56 Milliarden Dollar zu.Die Halbleiterausfuhren beliefen sich auf 11,7 Milliarden Dollar, was dem höchsten Stand seit Juni 2022 entspricht. Damit wurde den fünften Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet.Nach Abnehmerländern betrachtet, wuchsen die Ausfuhren in die USA gegenüber dem Vorjahr um 11,6 Prozent. Gegenüber China wurde ein Exportwachstum von 0,4 Prozent verzeichnet.Die Einfuhren gingen verglichen mit dem Vorjahr um 12,3 Prozent auf 52,28 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 4,28 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit wurde den zehnten Monat in Folge ein Plus verbucht.