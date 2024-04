Südkorea will Hanji-Herstellungskunst als Welterbe anerkennen lassen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Herstellungskunst und Kultur des traditionellen koreanischen Papiers Hanji auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit setzen.Die Behörde für Kulturerbe gab am Montag bekannt, beim UNESCO-Hauptquartier das Nominierungsdossier für die Eintragung der „Traditionellen Kenntnisse und Fertigkeiten im Zusammenhang mit der Herstellung von Hanji und damit verbundenen kulturellen Praktiken“ eingereicht zu haben.Hanji ist das traditionelle koreanische Papier, das aus der Rinde des Maulbeerbaums hergestellt wird.Die Behörde erklärte, Hanji sei ein Erbe, das die Gemeinschaftskultur Koreas gut demonstriere. Es umfasse die Fertigkeiten und das Wissen der Meister und die traditionelle Arbeitsteilung der lokalen Gemeinschaften, bekannt als Pumasi, von der Ernte bis zur Verarbeitung der Maulbeerbaumrinde.Südkoreas Antrag wird vom UNESCO-Sekretariat geprüft und vom Bewertungsorgan evaluiert. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in die Liste wird im Dezember 2026 getroffen.