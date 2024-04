Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Montag zulegen können.Für den Hauptindex ging es um 0,04 Prozent auf 2.747,86 Zähler nach oben.Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Daten zu den Konsumausgaben der Verbraucher in den USA hätten den Erwartungen des Marktes entsprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen senkt.