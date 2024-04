Südkorea zeigt sich offen für Kooperation mit AUKUS

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Bekanntmachung der USA begrüßt, dass das Militärbündnis AUKUS Südkorea als potenziellen Partner in Betracht zieht.Man begrüße, dass AUKUS die Bereitschaft zur Aufnahme von Konsultationen mit Südkorea bekundet habe, sagte ein Beamter des Außenministeriums. Die Regierung sei offen für die Zusammenarbeit mit AUKUS in verschiedenen strategischen Bereichen, einschließlich der Spitzentechnologie, und stehe in engem Kontakt mit den beteiligten Parteien.Neben einem Plan zur Versorgung Australiens mit nuklear angetriebenen U-Booten (Pillar 1) treibt das Militärbündnis der USA, Großbritanniens und Australiens ein Programm zur gemeinsamen Entwicklung fortgeschrittener militärischer Fähigkeiten in acht Bereichen (Pillar 2) voran.AUKUS hat sich mittlerweile zur Kooperation mit Nichtmitgliedern beim Programm Pillar 2 bereit geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung der Verteidigungsminister der drei Mitglieder wurde Japan am Montag als erster potenzieller Partner genannt.Ein hochrangiger Beamter des Nationalen Sicherheitsrats der USA teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dass AUKUS eine Reihe zusätzlicher Partner für Pillar 2 erwäge, darunter Südkorea, Kanada und Neuseeland.