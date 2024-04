Chinesischer Spitzenpolitiker Zhao Leji besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Zhao Leji, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, ist am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen.Zhao, Nummer drei in der Machthierarchie Chinas, kam am Donnerstag mit Choe Ryong-hae, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, zusammen. Zhao schlug vor, den bilateralen Austausch auf hochrangiger Ebene zu verstärken.Laut dem chinesischen Außenministerium sagte Zhao, es sei immer Chinas unerschütterliche Strategie, die Beziehungen zwischen China und Nordkorea zu festigen und entwickeln. China sei bereit, mit der Obersten Volksversammlung Nordkoreas zusammenzuarbeiten, um ein Erreichen eines höheren Niveaus in den bilateralen Beziehungen zu unterstützen.Choe äußerte die Hoffnung, dass Nordkorea und China anlässlich des 75. Jubiläums ihrer Beziehungsaufnahme und des bilateralen Freundschaftsjahres den Austausch und die Kooperation in den jeweiligen Bereichen vertiefen und ihre Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen ständig entwickeln würden.Beide Politiker tauschten sich auch über die internationale und regionale Lage sowie die Situation auf der koreanischen Halbinsel aus, wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt.Nach dem Gespräch unterzeichneten beide Seiten in Anwesenheit von Zhao und Choe Kooperationsdokumente in verschiedenen Bereichen, darunter die gegenseitige Visumsbefreiung für Diplomaten und die gegenseitige Übersetzung und Veröffentlichung klassischer Literaturwerke.Zhao ist der höchstrangige Vertreter Chinas, der seit der Pandemie Nordkorea besucht.Er wird sich bis Samstag in Nordkorea aufhalten und offizielle Termine, einschließlich der Teilnahme an der Eröffnungsfeier für das Jahr der China-Nordkorea-Freundschaft, absolvieren. Es wird erwartet, dass er auch Machthaber Kim Jong-un treffen wird.