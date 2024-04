Zentralbank friert Leitzins erneut ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea (BOK) beschloss bei seinem Treffen am Freitag, den Schlüsselzins bei 3,5 Prozent zu belassen.Zur Begründung hieß es, dass die Inflationsrate immer noch hoch sei, obwohl eine anhaltende Verlangsamung erwartet werde. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geldpolitik in wichtigen Ländern, der Wechselkursvolatilität und der Entwicklung der geopolitischen Risiken seien weiterhin groß. Daher werde es als angebracht betrachtet, an dem straffen Kurs festzuhalten und interne und externe politische Bedingungen zu berücksichtigen.Die Notenbank betonte, es sei noch verfrüht, davon überzeugt zu sein, dass sich die Inflation dem Zielwert von zwei Prozent nähern werde. Sie werde ihren restriktiven geldpolitischen Kurs so lange beibehalten, bis sie zu dieser Überzeugung gelange.Mit der Entscheidung liegt der Leitzins in Südkorea seit Ende Januar letzten Jahres über 14 Monate lang bei 3,5 Prozent.