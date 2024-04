Geringster Zuwachs der Erwerbstätigenzahl im März seit drei Jahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im März so schwach gestiegen wie seit etwa drei Jahren nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag gab es im vergangenen Monat 28,396 Millionen Erwerbstätige im Land. Das sind 173.000 mehr als ein Jahr zuvor.Dies entspricht dem geringsten Anstieg seit Februar 2021, inmitten der Pandemie. Damals war die Zahl um 473.000 zurückgegangen.Nach Altersgruppen betrachtet, ist die Erwerbstätigenzahl bei den 15- bis 29-Jährigen um 131.000 geschrumpft. Die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe sank demnach erstmals seit sechs Monaten, und zwar gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 45,9 Prozent.Die Zahl der Berufstätigen unter den Menschen ab 60 Jahren stieg dagegen um 233.000 an. Auch bei Menschen in ihren Dreißigern und Fünfzigern wurde ein Zuwachs verzeichnet.