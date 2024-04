Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag mehr als 0,9 Prozent auf 2.681,82 Zähler verloren.Die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte Lee Kyoung-min von Daishin Securities, wonach ein starker Dollar einen negativen Einfluss auf Aktienkäufe ausländischer Anleger in Südkorea gehabt habe.Auch hätten Sorgen über das Regierungsprogramm "Value up" für die Wertsteigerung von Unternehmen nach dem Sieg der Opposition bei den Parlamentswahlen Einfluss auf die Kurse gehabt.