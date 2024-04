Umfrage: Zustimmung zu Yoon sinkt auf 32,6 Prozent – tiefster Stand seit letztem Oktober

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Yoon ist laut einer Umfrage auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Oktober gefallen.Realmeter befragte vom 8. bis 12. April landesweit 2.010 Menschen ab 18 Jahren. Den am Montag veröffentlichten Ergebnissen zufolge bewerteten 32,6 Prozent der Befragten Yoons Arbeit positiv.Das sind verglichen mit der Realmeter-Umfrage eine Woche zuvor 4,7 Prozentpunkte weniger.63,6 Prozent, somit 4,1 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal, schätzten Yoons Amtsführung schlecht ein.Nach Altersgruppen betrachtet, ist der Zustimmungswert bei Menschen ab 70 Jahren, in ihren Dreißigern und in ihren Zwanzigern gefallen.Nach ideologischer Zugehörigkeit betrachtet, ist der Wert bei allen Gruppen, Konservativen, Liberalen und Gemäßigten, gesunken.Realmeter führte die Umfrage im Auftrag der „Energy Business Newspaper“ durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerspanne liegt bei plus/minus 2,2 Prozentpunkten.