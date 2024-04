Drei koreanische Hersteller 2023 im Weltmarkt für Elektroauto-Batterien unter den ersten Fünf

Photo : YONHAP News

Die drei führenden koreanischen Batteriehersteller, LG Energy Solution, Samsung SDI und SK on, haben letztes Jahr zu den fünf größten Anbietern auf dem Weltmarkt für Elektroauto-Batterien gezählt.Laut den am Montag vom Marktforschungsunternehmen SNE Research vorgelegten Absatzdaten wurden im vergangenen Jahr insgesamt 865 Gigawattstunden (GWh) an Batterien für E-Autos geliefert. Der Gesamtumsatz mit Batteriepacks betrug 132 Milliarden Dollar.Beim Umsatz führte der chinesische Hersteller CATL mit 30,6 Prozent Anteil den Markt an. Zweiter wurde LG Energy Solution mit 16,4 Prozent. Samsung SDI landete mit 7,8 Prozent auf Platz vier, SK on mit 7,5 Prozent auf Platz fünf.Hinsichtlich der Lieferungen war CATL mit 35,6 Prozent Anteil ebenfalls Marktführer. Dahinter folgte der chinesische Hersteller BYD mit 15,6 Prozent.LG Energy Solution lag mit 14,9 Prozent an dritter Stelle. SK on folgte mit 6,6 Prozent auf Platz vier, Samsung SDI mit 5,7 Prozent auf Platz fünf.Das japanische Unternehmen Panasonic landete jeweils beim Umsatz und der Liefermenge auf Platz sechs.Die Plätze sieben bis zehn wurden von chinesischen Herstellern belegt.