Vizekulturminister besucht als präsidialer Sondergesandter Afrika

Der Erste Vizekulturminister Jeon Byung-geuk hat als präsidialer Sondergesandter die Elfenbeinküste und Ägypten besucht.Das teilte das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Mittwoch mit.Während seines Besuchs in Afrika vom 12. bis 17. April habe er Fidèle Sarassoro, den Direktor des Kabinetts des Präsidenten der Elfenbeinküste, getroffen. In Ägypten sei er mit dem stellvertretenden Minister für auswärtige Angelegenheiten, Ashraf Swelam, zusammengekommen, hieß es.Jeon bat um eine aktive Beteiligung am Korea-Afrika-Gipfel, der im Juni in Seoul stattfinden wird. Er übermittelte den Wunsch von Präsident Yoon Suk Yeol, anlässlich des Gipfeltreffens stärker für gemeinsames Wachstum und Solidarität zusammenzuarbeiten.Der Korea-Afrika-Gipfel ist das erste multilaterale Gipfeltreffen zwischen Südkorea und afrikanischen Ländern. Das Treffen ist am 4. und 5. Juni geplant.