Sechs von zehn Erwachsenen in Südkorea lesen kein einziges Buch im Jahr

Photo : KBS News

Fast sechs von zehn Erwachsenen in Südkorea haben in einem Jahr kein einziges Buch gelesen.Das ergab eine nationale Erhebung über das Lesen 2023, die das Kulturministerium durchführte. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen lag der Anteil der Erwachsenen, die im Untersuchungszeitraum von September 2022 bis August 2023 wenigstens ein Buch gelesen oder gehört haben, bei 43 Prozent.Verglichen mit 2021 ist die Quote um 4,5 Prozentpunkte gesunken. Der Wert entspricht zudem dem niedrigen Stand seit der Einführung der entsprechenden Untersuchung im Jahr 1994, die alle zwei Jahre stattfindet.Noch im Jahr 1994 hatte der Wert 86,8 Prozent betragen. Seit 2013, als elektronische Bücher in die Statistik aufgenommen wurden, ging es jedoch stets abwärts, und jedes Mal wurde ein neuer Tiefststand verbucht.