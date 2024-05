Oppositionsparteien nach Gespräch zwischen Präsident und Oppositionsführer enttäuscht

Photo : YONHAP News

Die Oppositionsparteien haben sich nach dem Gespräch zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem Oppositionsführer Lee Jae-myung enttäuscht geäußert.An das erste offizielle Treffen waren große Erwartungen gestellt worden, die nach Angaben aus der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas aber nicht erfüllt wurden.Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen am Montag sagte Sprecher Park Sung-joon, dass sich Yoon und Lee zwar über die Wichtigkeit der Kommunikation einig seien, aber der Präsident keinen Änderungswillen erkennen lassen habe. Offenbar wolle er nichts unternehmen, um für ein besseres Auskommen der Menschen zu sorgen. Auch am politischen Kurs wolle er anscheinend nichts ändern.Laut dem Sprecher habe Lee die Unterredung mit dem Präsidenten als frustrierend und enttäuschend bezeichnet.Auch die kleinere Oppositionspartei für den Umbau Koreas zeigte sich vom Ausgang des Gesprächs enttäuscht. Sprecherin Kang Mi-jung sagte, dass 85 Prozent der Redezeit Yoon gehört hätten. Er solle zuerst lernen, zuzuhören.Die oppositionelle Zukunftspartei kritisierte den Umstand, dass es noch nicht einmal eine gemeinsame Erklärung gegeben habe. Das Gespräch habe keine Substanz gehabt.