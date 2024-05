50 UN-Mitglieder fordern weitere unabhängige Überwachung von Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

50 UN-Mitglieder haben die weitere objektive und unabhängige Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gefordert.Ein hierfür zuständiges Gremium musste seine Arbeit am Dienstag einstellen, weil dessen Mandat wegen Russlands Veto nicht verlängert werden konnte.Die 50 Staaten kündigten am Mittwoch am UN-Hauptsitz in New York in einer gemeinsamen Erklärung an, den Plan für ein unabhängiges Expertengremium zügig überprüfen zu wollen.In der von der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, vorgetragenen Erklärung hieß es, dass darüber nachgedacht werden müsse, wie objektive und unabhängige Analysen vorgenommen werden können, um gegen Nordkoreas illegale Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen vorgehen zu können.Die Botschafterin unterstrich, dass die Nordkorea-Sanktionen in Kraft blieben und rief Nordkorea erneut dazu auf, einschlägige Resolutionen des Weltsicherheitsrats zu befolgen.Auf Alternativen zu dem Kontrollgremium angesprochen, sagte die Diplomatin, dass verschiedene Möglichkeiten erwogen würden. Die USA arbeiteten eng mit Südkorea und Japan zusammen, um den übrigen UN-Mitgliedern Ideen vorschlagen zu können.