38 North: Nordkoreas Aktivitäten mit Raketen in diesem Jahr gegen Südkorea gerichtet

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Raketenstarts und damit verbundene Aktivitäten in diesem Jahr sind laut einer Analyse eher als Drohung gegenüber Südkorea gedacht gewesen.Diese Einschätzung vertrat die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Mittwoch (Ortszeit). Erwähnt wurden in dem Zusammenhang die gegen Landziele gerichteten Aktivitäten mit Marschflugkörpern. Dazu zählte der Start des Marschflugkörpers Pulhwasal-3-31 im Januar. Auch Tests der ballistischen Kurzstreckenrakete KN-25 im März und April werden im Rahmen einer solchen Bedrohung gegen Südkorea gesehen.38 North zufolge unterstreichen die Abschussaktivitäten von Marschflugkörpern gegen Landziele deren Bedeutung als Ergänzung zu ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen Nordkoreas. Die Übungen mit der KN-25-Rakete, die mit einem Atomsprengkopf bestückt werden kann, stünden im Einklang mit Nordkoreas Betonung der Bedeutung von taktischen Atomwaffen in den letzten Jahren, hieß es.Die Hervorhebung von Theater-Strike-Systemen in den ersten vier Monaten falle mit der veränderten Haltung Pjöngjangs gegenüber Südkorea zusammen. Diese Betonung diene Propagandazwecken, indem eine Anfälligkeit Südkoreas für solche Waffen hervorgehoben werden soll. Dahinter stecke auch die Absicht, einen Keil zwischen Seoul und Washington zu treiben, hieß es weiter.