Nordkorea riss Gebäude eines südkoreanischen Unternehmens außerhalb des Industriekomplexes Kaesong ab

Ein jüngst von Nordkorea abgerissenes Gebäude außerhalb des Industriekomplexes Kaesong war laut Seoul mit Investitionen eines südkoreanischen Unternehmens gebaut worden.Das sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber.Das Gebäude sei jedoch nicht tatsächlich genutzt worden, als der Industriekomplex noch in Betrieb gewesen sei, fügte der Ministeriale hinzu.Der US-Auslandssender Voice of America hatte zuvor anhand von Satellitenaufnahmen vom 27. April gemeldet, dass ein Gebäude entfernt worden sei, das sich 50 Meter von einem Eingang zum Industriekomplex Kaesong entfernt befunden habe. Der Sender ging davon aus, dass das Gebäude für die Kontrolle der Ein- und Ausfahrten südkoreanischer Fahrzeuge und Personen genutzt worden war.Nordkorea hatte im Juni 2020, vier Jahre nach der Schließung der Industriezone Kaesong, das gemeinsame Verbindungsbüro beider Koreas und das Unterstützungszentrum für den Industriekomplex gesprengt. Anfang dieses Jahres wurde die Beseitigung der Trümmer des Gebäudes des gemeinsamen Verbindungsbüros abgeschlossen.