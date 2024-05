USA wollen neue Sanktionen gegen Waffen- und Öltransfers zwischen Nordkorea und Russland ankündigen

Photo : KBS News

Nach Angaben des US-Außenministeriums wollen die USA und ihre Partnerländer noch in diesem Monat neue Sanktionen gegen Waffen- und Erdöltransfers zwischen Nordkorea und Russland ankündigen.Dies gab der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt.Die USA würden weiterhin Sanktionen gegen all diejenigen verhängen, die an der Erleichterung des Transfers von Waffen und raffiniertem Erdöl zwischen Russland und Nordkorea beteiligt seien.Zuvor hatte der Sprecher des Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, erklärt, Russland habe allein im März 165.000 Barrel Öl nach Nordkorea geliefert.Er fügte hinzu, dass Russlands Lieferungen nach Nordkorea in diesem Jahr bereits die vom UN-Sicherheitsrat festgelegte jährliche Obergrenze überschritten.Nach den Sanktionen des UN-Sicherheitsrats darf Nordkorea nicht mehr als 500.000 Barrel raffinierte Erdölprodukte pro Jahr importieren.