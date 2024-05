Nordkoreanische Wirtschaftsdelegation von Besuch im Iran zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Regierungsdelegation ist von einem Besuch im Iran zurückgekehrt.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag meldete, sei die Delegation unter Leitung des Ministers für Außenwirtschaftsbeziehungen Yun Jong-ho am Donnerstag zurückgekehrt.Die Abordnung war am 23. April in Pjöngjang aufgebrochen.In dem Bericht wurden keine näheren Angaben zu dem Besuch gemacht. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Nordkorea und Iran während des Besuchs über die militärische Zusammenarbeit sprachen. Beide Länder stehen in dem Verdacht, bei ballistischen Raketen und Atomwaffen zu kooperieren.Angesichts der Waffenlieferungen beider Länder an Russland gab es Spekulationen, nach denen Nordkorea und der Iran anlässlich der Visite ihre militärische Kooperation auf einer prorussischen Basis vertiefen könnten.Nordkorea ist unterdessen aktiv für den Iran eingetreten, einen seiner traditionellen Verbündeten im Anti-USA-Lager.KCNA hatte am 30. April die jüngsten Sanktionen der USA gegen Teheran als gewalttätigen, illegalen und unmenschlichen Akt verurteilt, der die Autonomie des Irans verletze.