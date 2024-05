Vizeaußenministerin besucht Senegal

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun hat dem neuen Präsidenten Senegals, Bassirou Faye, einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Laut Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag übermittelte Kang bei dem Treffen mit Faye am Donnerstag im Senegal die Glückwünsche von Präsident Yoon Suk Yeol zu seinem Amtsantritt. Sie übergab auch eine Einladung zum Korea-Afrika-Gipfel im Juni in Südkorea.Kang erklärte, dass der Gipfel die Gelegenheit bieten werde, die bilateralen Beziehungen zu entwickeln und die praktische Zusammenarbeit deutlich zu stärken.Faye bedankte sich für die Einladung und sagte aktive Unterstützung für eine erfolgreiche Abhaltung des Gipfeltreffens zu.Beide Seiten stellten außerdem eine rege Kooperation zwischen beiden Ländern in der Wirtschaft und bei der Entwicklungszusammenarbeit fest. Sie äußerten die Hoffnung auf eine Kooperation in den Bereichen Landwirtschaft, Industrialisierung und Digitales.Kang besuchte im Senegal auch die mit Unterstützung der Koreanischen Agentur für Internationale Kooperation (KOICA) gegründete technische Hochschule Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio. Sie ermutigte Mitarbeiter und Studierende.