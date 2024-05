Kulturminister Yu trifft Kulturdirektorin von Paris 2024

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Yu In-chon, hat sich mit Dominique Hervieu, Kulturdirektorin der Olympischen Spiele Paris 2024 getroffen.Bei dem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in Paris äußerte Yu hohe Erwartungen an groß angelegte Kultur- und Kunstveranstaltungen im Rahmen der Olympischen Spiele.Yu erklärte, Korea eröffne heute die „Korea Season“ in Paris, um sich an der Kulturolympiade zu beteiligen. 30 Organisationen aus Korea würden sechs Monate lang klassische, traditionelle und populäre Kultur in verschiedenen Teilen Frankreichs vorstellen.Hervieu sagte, die Olympischen Spiele in Paris wären die ersten, bei denen neben sportlichen Wettkämpfen Kulturprogramme angeboten würden. Sie glaube, dass Länder wie Korea in Kooperation mit Frankreich den universellen Reichtum jedes Landes zeigen würden.Die Kulturolympiade ist ein Projekt, bei dem das Organisationskomitee bereits im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris im Juli und August landesweit in Frankreich Veranstaltungen anbietet, bei denen Kunst und Sport miteinander verbunden sind.