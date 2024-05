Korea-G7-Kooperationsforum findet nächste Woche in Rom statt

Photo : YONHAP News

Ein Kooperationsforum zwischen Südkorea und der Gruppe der Sieben findet am 7. Mai in Rom statt.Das teilte die Korea Foundation (KF), eine dem südkoreanischen Außenministerium unterstehende Institution für Austauschprojekte mit dem Ausland, am Freitag mit.Zu dem Forum werden im Vorfeld des G7-Gipfels im Juni in Italien Experten für internationale Beziehungen aus Südkorea und den G7-Mitgliedern zusammenkommen. Es soll nach Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen wirtschaftliche und diplomatische Sicherheit sowie Wissenschaft und Technologie gesucht werden.Im ersten Teil werden Konvergenzen zwischen Korea und der G7 im Bereich der internationalen Sicherheit thematisiert. Im zweiten Teil wird die Korea-G7-Kooperation in Wissenschaft und Technologie diskutiert.Der dritte Teil wird hinter verschlossenen Türen stattfinden und der G7 plus multidimensionale Sicherheitskooperation im indopazifischen Raum gewidmet.KF-Präsident Kim Ki-hwan sagte, dass das Forum dazu gedacht sei, ein Verständnis für die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den G7-Ländern zu schaffen und zugleich ein Netzwerk mit Politik-Experten aus den jeweiligen Ländern aufzubauen. Man werde sich bemühen, damit die Rolle Südkoreas als globaler Schlüsselstaat den G7-Mitgliedern bekannt gemacht werde.