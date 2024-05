Präsident Yoon nimmt an Zeremonie zum Tag der Eltern teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat als erster amtierender Staatspräsident an einer offiziellen Veranstaltung zum Tag der Eltern teilgenommen.In Südkorea wird der 8. Mai als Elterntag gefeiert.Bei der Veranstaltung am Freitag in Seoul sagte Yoon, dass dank des Einsatzes und der Anstrengungen der Eltern die Republik Korea in nur 70 Jahren zu einer Wirtschaftsmacht und einer starken Kulturnation habe aufsteigen können.Die Regierung werde ihr Bestes geben, um den Senioren ein glückliches Leben im Alter zu ermöglichen. Sie werde die Zahl der Arbeitsplätze für ältere Menschen steigern und ihre Löhne erhöhen, sagte Yoon.Er versprach, die Grundrente für die Finanzierung des Lebensunterhalts von Senioren noch während seiner Amtszeit auf bis zu 400.000 Won (293 Dollar) im Monat anzuheben. Auch wurden Verbesserungen bei der Zahl der maßgeschneiderten Wohnungen für Senioren und bei Anlagen und Maßnahmen für ihre Gesundheit zugesagt.Yoon stellte außerdem in Aussicht, mit der Finanzierung der Pflegekosten Senioren zu entlasten und ein integriertes Unterstützungssystem für medizinische sowie Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zu schaffen.