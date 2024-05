Handelsminister spricht mit Unternehmen in Niederlanden und Frankreich über Investitionen in Korea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Handelsminister Cheong In-kyo hat sich mit Vertretern wichtiger Unternehmen in den Niederlanden und Frankreich über Investitionen in Südkorea ausgetauscht.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Freitag besuchte Cheong von Mittwoch bis Donnerstag (Ortszeit) die Niederlande. Dort habe er mit Vertretern eines globalen Unternehmens im Bereich grüner Biotechnologie über Investitionen in Südkorea gesprochen.Cheong sagte, dass die grüne Bioindustrie Südkoreas eine künftige Wachstumsindustrie sei. Er äußerte die Erwartung, dass die Investitionskooperation mit dem Unternehmen eine wichtige Rolle dafür spielen werde.Cheong reiste danach nach Paris weiter und traf sich mit Vertretern führender französischer Unternehmen, darunter NXP und Renault. Dabei kam es vor allem über ihre bisherigen Investitionen in Südkorea zu einem Meinungsaustausch.Cheong kam auch mit in Paris tätigen koreanischen Unternehmern zusammen. Besprochen wurden Marketingstrategien einzelner Unternehmen anlässlich der Olympischen Spiele in Paris und Maßnahmen jeweiliger Institutionen zur Exportunterstützung.