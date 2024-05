Washington gibt Cyber-Sicherheitswarnung gegen nordkoreanische Hackergruppe heraus

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat davor gewarnt, dass nordkoreanische Hacker für die Sammlung von Informationen über die Nordkorea-Politik der USA E-Mails von gefälschten Absendern an US-Regierungsbeamte oder Experten senden.Das US-Außenministerium, der Geheimdienst NSA und die Bundesermittlungsbehörde FBI gaben am Donnerstag (Ortszeit) eine Cyber-Sicherheitswarnung davor heraus. Die nordkoreanische Hackergruppe „Kimsuky“ gebe sich in E-Mails als Personen aus, die mit der Nordkorea-Politik zu tun haben.Kimsuky ist eine Hackergruppe, die dem nordkoreanischen Generalbüro für Aufklärung untersteht. Die Gruppe wurde im vergangenen Dezember auf die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt.Kimsuky wolle E-Mails, Dokumente und Geräte von US-Regierungsbeamten, Mitarbeitern von Denkfabriken und Journalisten hacken, um Informationen im Zusammenhang mit Nordkorea zu sammeln, erklärte das US-Außenministerium.