Hyundai Motor treibt Geschäft mit wasserstoffbetriebenen Lkw in Nordamerika voran

Hyundai Motor treibt anlässlich des offiziellen Starts des NorCaL ZERO-Projekts sein Geschäft mit wasserstoffbetriebenen Elektrolastkraftwagen auf dem nordamerikanischen Markt voran.Das gab der koreanische Automobilhersteller am Freitag bekannt.NorCAL ZERO ist ein Projekt zur Dekarbonisierung von Häfen in Nordamerika, das vom California Air Resources Board (CARB) und der California Energy Commission (CEC) geleitet wird.Hyundai Motor wurde 2021 in einer Ausschreibung des Projekts für die Lieferung umweltfreundlicher gewerblicher Lkw als endgültiger Lieferant ausgewählt. Das Unternehmen bildete mit CTE, einer gemeinnützigen US-Organisation für umweltfreundliche Projekte, ein Konsortium und hat sich am Aufbau einer Wertschöpfungskette für Wasserstoffmobilität in Nordamerika beteiligt.Im Rahmen des Projekts lieferte Hyundai in der zweiten Hälfte letzten Jahres 30 wasserstoffbetriebene Elektro-Lkw des Modells XCIENT an G.E.T Freight, ein Transportunternehmen unter dem Dach von GLOVIS America.