21. Nationalversammlung kann Rentenreform nicht beschließen

Photo : YONHAP News

Die Rentenreform kann in der 21. Legislaturperiode faktisch nicht mehr beschlossen werden.Das teilte Joo Ho-young, Vorsitzender des parlamentarischen Sonderausschusses für die Reform der nationalen Rente, auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit.In der Ausschusssitzung am Dienstag wurde ein letzter Einigungsversuch unternommen.Die Teilnehmer konnten zwar eine Annäherung dazu erzielen, dass der Beitragssatz von derzeit neun auf 13 Prozent steigen soll. Beim Rentenniveau konnten regierende Partei Macht des Volks (PPP) und oppositionelle Minjoo-Partei (DP) ihre Differenzen aber nicht abbauen.Die PPP beharrte für stabile Finanzen der Rentenkasse auf einer Anhebung auf bis zu 43 Prozent. Die DP forderte 45 Prozent, damit ein ausreichendes Einkommen im Alter gesichert ist.Der Sonderausschuss für die Rentenreform der 21. Nationalversammlung tagte im Oktober 2022 zum ersten Mal. Seitdem waren mehrmals mögliche Reformmaßnahmen erörtert worden.Das Gremium bildete ein Komitee für öffentliche Diskussionen, an dem 500 Bürgervertreter beteiligt waren. Umfragen unter den Teilnehmern ergaben, dass die Option der Erhöhung des Beitragssatzes von derzeit neun auf 13 Prozent und des Rentenniveaus von derzeit 40 auf 50 Prozent aus Sicht der Öffentlichkeit die bevorzugte Lösung ist.