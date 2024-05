Südkoreas Ex-Parlamentschef: Nordkorea und Japan verhandeln in asiatischem Drittland über Spitzentreffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Japan verhandeln einem südkoreanischen Politiker zufolge in einem Drittstaat in Asien über ein bilaterales Spitzentreffen.Soweit er wisse, seien beide Seiten an einem völlig unerwarteten Ort in einem Drittland mehrmals zusammengekommen, und die Verhandlungen liefen noch, sagte Park Byeong-seog am Mittwoch gegenüber südkoreanischen Korrespondenten in Tokio. Der ehemalige Präsident der Nationalversammlung ist im Rahmen der Abgeordneten-Diplomatie nach Japan gereist.Die Verhandlungen hätten nicht an einem der früheren Verhandlungsorte wie Peking, Singapur und Ulaanbaatar stattgefunden. Es handele sich um ein Drittland in Asien, sagte er, ohne den Staatsnamen zu nennen.Park betonte dabei, dass sich die japanische Regierung in dieser Angelegenheit vorab mit Südkorea beraten müsse. Sollten die Verhandlungen zwischen Nordkorea und Japan nicht transparent gemacht werden oder sollte Japan nicht vorher mit Südkorea sprechen, wäre eine reibungslose Fortführung der bilateralen Beziehungen schwierig.Park sagte auch, er unterstütze Verhandlungen zwischen Nordkorea und Japan. Er werde jedoch der japanischen Führung sagen, dass Japan und Nordkorea Südkorea auf keinen Fall übergehen könnten.