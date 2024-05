Koreanische Ausfuhren steigen in ersten zehn Maitagen um 16,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Maitagen dank der verbesserten Halbleiter- und Schiffsexporte deutlich gestiegen.Nach Angaben des Zollamtes am Montag beliefen sich die Exporte im Zeitraum vom 1. bis 10. Mai nach vorläufigen Schätzungen auf 16,81 Milliarden Dollar. Das sind 16,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Zahl der Arbeitstage kletterte ebenfalls um 16,5 Prozent.Die Halbleiterexporte legten um 52 Prozent zu, die Schiffsausfuhren um 193,6 Prozent. Auch bei Ölprodukten und Personenkraftwagen wurde ein Zuwachs von jeweils 14,1 Prozent und 8,9 Prozent verzeichnet.Die Einfuhren schrumpften in dem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent auf 17,36 Milliarden Dollar.