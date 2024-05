Seoul: Nordkorea könnte alte Waffen aus 1970er Jahren an Russland geliefert haben

Photo : KBS News

Nordkorea könnte laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS in den 1970er Jahren hergestellte, veraltete Waffen an Russland geliefert haben.Der Nachrichtendienst erklärte, den betreffenden Umstand hinsichtlich eines Medienberichts im Detail zu analysieren, dass in den 1970er Jahren produzierte 122-mm-Mehrfachraketenwerfer aus Nordkorea zu den von Russland gegen die Ukraine eingesetzten Waffen zählten.Auf von einem ukrainischen Fotografen im vergangenen Jahr veröffentlichten Fotos war zu sehen, dass Artilleriegeschosse mit koreanischen Schriftzeichen, darunter „방-122“ (Bang-122) und „파지“ (Paji), gekennzeichnet sind.Nach Ansicht von Experten handelte es sich bei den Geschossen wahrscheinlich um Granaten für 122-mm-Mehrfachraketenwerfer.Nordkorea liefert anscheinend alte Waffen an Russland, treibt die Massenproduktion von Waffen voran und entwickelt zugleich mit hohem Tempo verbesserte Waffensysteme.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte im vergangenen August die Nation aufgefordert, sich für die Produktion von Artilleriegeschossen einzusetzen und die Kampffähigkeit der nordkoreanischen Artillerietruppen um eine Stufe zu steigern.