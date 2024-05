Außenminister Cho trifft sich in Peking mit chinesischem Kollegen Wang

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul ist am Montag nach Peking aufgebrochen.Cho wird später am Montag mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu Gesprächen zusammenkommen.Beide Minister werden sich über Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse austauschen, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und China und regionale sowie globale Fragen.Auch wird eine Diskussion über den konkreten Zeitplan und die Agenda eines trilateralen Gipfels mit Japan erwartet. Der Dreiergipfel wird voraussichtlich Ende Mai in Seoul stattfinden.Es wird das erste Treffen zwischen den Außenministern Südkoreas und Chinas seit dem trilateralen Außenministertreffen mit Japan im vergangenen November in Busan sein.Chos Reise ist zudem der erste offizielle Besuch eines südkoreanischen Außenministers in Peking seit der Visite der damaligen Außenministerin Kang Kyung-wha im November 2017.