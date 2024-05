Nordkoreas Machthaber Kim besucht Rüstungsunternehmen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat ein Trägerfahrzeug für einen neuen 240-mm-Mehrfachraketenwerfer selbst Probe gefahren.Er ordnete an, die Kampffähigkeit der Artillerie zu stärken, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag meldete.Kim habe am Samstag und Sonntag wichtige Unternehmen der Verteidigungsindustrie inspiziert, die dem Zweiten Wirtschaftskomitee unterstellt seien, hieß es. Dabei habe er gefordert, die Produktion durch die Verbesserung der wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten sowie stetige Innovationen weiter zu steigern. Somit sollte die Verstärkung der Kampffähigkeit der Artillerie der nordkoreanischen Streitkräfte stark beschleunigt werden.Kim besuchte auch ein Unternehmen, das wichtige Schusswaffen produziert. Er kontrollierte eine neu entwickelte Schusswaffe auf ihre Leistung.Nordkorea hatte im Februar erklärt, dass seine Nationale Akademie für Verteidigungswissenschaften eine neue, lenkbare 240-mm-Granate für Mehrfachraketenwerfer entwickelt habe. Mehrfachraketenwerfer mit 240 Millimeter Kaliber gelten als Waffensystem, mit dem die südkoreanische Hauptstadtregion ins Visier genommen wird. Sie werden häufig erwähnt, wenn Nordkorea damit droht, Seoul in ein Flammenmeer zu verwandeln.