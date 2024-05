Kubanischer Diplomat besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein kubanischer Diplomat hat Südkorea besucht, um über die Eröffnung einer kubanischen Botschaft in Südkorea zu sprechen.Nach Angaben des Außenministeriums traf sich der stellvertretende Missionschef der kubanischen Botschaft in China, Mario Alzugaray Rodriguez, am Montag mit dem Generaldirektor für lateinamerikanische und karibische Angelegenheiten des Außenministeriums und dem Generaldirektor für Protokollangelegenheiten in Seoul.Die beiden Ministeriumsvertreter teilten dem Diplomaten mit, dass Seoul die notwendige Unterstützung für die Eröffnung der Botschaft bereitstellen wird.Südkorea und Kuba haben im Februar erstmals diplomatische Beziehungen aufgenommen und die Einrichtung diplomatischer Vertretungen in Seoul und Havanna vereinbart.Ende letzten Monats besuchte eine südkoreanische Regierungsdelegation Havanna, um über die Eröffnung einer koreanischen Botschaft dort zu beraten.